MTV AVRUPA MÜZİK ÖDÜLLERİ 2020’NİN ADAYLARI BELLİ OLDU

MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2020’de, Lady Gaga “En İyi Sanatçı”, “En İyi Pop”, “En İyi Klip” adaylıklarının yanı sıra Ariana Grande ile birlikte yer aldığı “Rain On Me” parçasıyla “En İyi Düet”, “En İyi Şarkı” adaylıkları da dahil 7 adaylıkla gecenin lideri konumunda. BTS ve Justin Bieber da, "En Büyük Hayranlar" ve "En İyi Pop" ödülleri dahil olmak üzere beşer kategoride aday gösterildi.

Yeni Kategoriler Eklendi: "En İyi Latin", "İyilik için Video" ve "En İyi Sanal Canlı”

Adaylıklara bu yıl üç yeni kategori daha eklendi: "En İyi Latin", "İyi Video" ve "En İyi Online Canlı Performans". "En İyi Yerel Sanatçı" kategorisi geri dönerken Lady Gaga, Megan Thee Stallion ve Cardi B "En İyi ABD’li Sanatçı" kategorisinde, Justin Bieber ve The Weeknd "En İyi Kanadalı Sanatçı" kategorisinde, Dua Lipa ise "En İyi İngiltere ve İrlanda " kategorisinde aday gösterildi.

Müzikseverler, www.mtvema.com üzerinden sevdikleri sanatçılara 2 Kasım gecesine kadar oylarını verebilir.

2020 MTV EMA ADAYLARI - TAM LİSTE

En İyi Klip

Billie Eilish – everything i wanted

Cardi B – WAP ft Megan Thee Stallion

DJ Khaled – POPSTAR ft Drake

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Taylor Swift – The Man

The Weeknd – Blinding Lights

En İyi Sanatçı

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Lady Gaga

Miley Cyrus

The Weeknd

En İyi Şarkı

BTS – Dynamite

DaBaby – Rockstar ft Roddy Ricch

Dua Lipa – Don’t Start Now

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Roddy Ricch – The Box

The Weeknd – Blinding Lights

En İyi İşbirliği

BLACKPINK, Selena Gomez – Ice Cream

Cardi B – WAP ft Megan Thee Stallion

DaBaby – Rockstar ft. Roddy Ricch

Justin Bieber – Intentions ft Quavo

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Sam Smith, Demi Lovato – I’m Ready

En İyi Pop

BTS

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Katy Perry

Lady Gaga

Little Mix

En İyi Grup

5 Seconds of Summer

BLACKPINK

BTS

Chloe x Halle

CNCO

Little Mix

En İyi Yeni

BENEE

DaBaby

Doja Cat

Jack Harlow

Roddy Ricch

YUNGBLUD

En Büyük Fanlar

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

En İyi Latin

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Karol G

Maluma

Ozuna

En İyi Rock

Coldplay

Green Day

Liam Gallagher

Pearl Jam

Tame Impala

The Killers

En İyi Hip-Hop

Cardi B

DaBaby

Drake

Eminem

Megan Thee Stallion

Roddy Ricch

Travis Scott

En İyi Elektronik

Calvin Harris

David Guetta

Kygo

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

En İyi Alternatif

blackbear

FKA twigs

Hayley Williams

Machine Gun Kelly

The 1975

twenty one pilots

İyilik için Video

Anderson .Paak – Lockdown

David Guetta & Sia – Let’s love

Demi Lovato - I Love Me

H.E.R. – I Can’t Breathe

Jorja Smith – By Any Means

Lil Baby – The Bigger Picture

En İyi Çıkış

AJ Mitchell

Ashnikko

BENEE

Brockhampton

Conan Gray

Doja Cat

Georgia

Jack Harlow

Lil Tecca

Tate McRae

Wallows

YUNGBLUD

En İyi Online Canlı Performans

BTS - Bang Bang Con: The Live

J Balvin – Behind The Colores Live Experience

Katy Perry @ Tomorrow Land – Around The World

Little Mix – UNCancelled

Maluma – Papi Juancho Live

Post Malone - Nirvana Tribute