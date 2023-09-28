Monica Molina: İspanyol Pop Müziğinin Büyüleyici Sesini Zorlu PSM Sahnesinde Dinleyin

İspanyol pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Monica Molina, kendi benzersiz vokali ile İspanyol gitarının büyüleyici tınılarını birleştirerek 'Pequeño Fado', 'Ay Amor', 'Oh Amores' gibi kültleşmiş şarkılarıyla tanınır.

Grammy adaylığı da dahil olmak üzere pek çok ödül ve başarı elde eden sanatçı, 'Vuela' albümü ile 'En İyi Latin Müzik Albümü' kategorisinde Grammy adayı olarak büyük bir çıkış yapmıştır. Monica Molina, zengin ve duygusal içerikli müziğiyle 20 Ekim akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

İspanyol şarkıcı, müzisyen ve aktris Monica Molina, müziğinde geleneksel İspanyol ezgileri ve modern dokunuşları bir araya getirerek İspanyol pop dünyasının en başarılı sanatçılarından biri haline geldi. u Despidada, Vuelo, De Cal y Arena ve A Vida isimli dört albümü, ‘Pequeño Fado’, ‘Ay Amor’, ‘Oh Amores’ gibi kültleşen şarkılarında İspanyol müziğinin geleneksel öğelerini benzersiz modern tarzıyla harmanlayarak müzikseverlerle buluşturdu. ‘Vuela’ albümüyle ‘En İyi Latin Müzik Albümü’ alanında Grammy adaylığına sahip Monica Molina zengin ve duygusal içeriğiyle dolu bir müzikal yeteneğini 20 Ekim akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşturacak.

Monica Molina 20 Ekim biletleri passo.com.tr’de satışta!

Kapı Açılış: 20:00

Monica Molina: 21.00

Bilet Fiyatları:

Ön Satış / 1. Kategori: ₺825,00

Ön Satış / 2. Kategori: ₺715,00

Ön Satış / 3. Kategori: ₺605,00

Ön Satış / 4. Kategori: ₺495,00

Ön Satış / 5. Kategori: ₺440,00

Ön Satış / 6. Kategori: ₺396,00