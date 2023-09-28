  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. Monica Molina: İspanyol Pop Müziğinin Büyüleyici Sesini Zorlu PSM Sahnesinde Dinleyin

Monica Molina: İspanyol Pop Müziğinin Büyüleyici Sesini Zorlu PSM Sahnesinde Dinleyin

Yayınlanma:
Monica Molina: İspanyol Pop Müziğinin Büyüleyici Sesini Zorlu PSM Sahnesinde Dinleyin
İspanyol pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Monica Molina, kendi benzersiz vokali ile İspanyol gitarının büyüleyici tınılarını birleştirerek 'Pequeño Fado', 'Ay Amor', 'Oh Amores' gibi kültleşmiş şarkılarıyla tanınır.

İspanyol pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Monica Molina, kendi benzersiz vokali ile İspanyol gitarının büyüleyici tınılarını birleştirerek 'Pequeño Fado', 'Ay Amor', 'Oh Amores' gibi kültleşmiş şarkılarıyla tanınır.

Grammy adaylığı da dahil olmak üzere pek çok ödül ve başarı elde eden sanatçı, 'Vuela' albümü ile 'En İyi Latin Müzik Albümü' kategorisinde Grammy adayı olarak büyük bir çıkış yapmıştır. Monica Molina, zengin ve duygusal içerikli müziğiyle 20 Ekim akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

İspanyol şarkıcı, müzisyen ve aktris Monica Molina, müziğinde geleneksel İspanyol ezgileri ve modern dokunuşları bir araya getirerek İspanyol pop dünyasının en başarılı sanatçılarından biri haline geldi. u Despidada, Vuelo, De Cal y Arena ve A Vida isimli dört albümü, ‘Pequeño Fado’, ‘Ay Amor’, ‘Oh Amores’ gibi kültleşen şarkılarında İspanyol müziğinin geleneksel öğelerini benzersiz modern tarzıyla harmanlayarak müzikseverlerle buluşturdu. ‘Vuela’ albümüyle ‘En İyi Latin Müzik Albümü’ alanında Grammy adaylığına sahip Monica Molina zengin ve duygusal içeriğiyle dolu bir müzikal yeteneğini 20 Ekim akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşturacak.

Monica Molina 20 Ekim biletleri passo.com.tr’de satışta!

Kapı Açılış: 20:00

Monica Molina: 21.00

Bilet Fiyatları:

Ön Satış / 1. Kategori: ₺825,00

Ön Satış / 2. Kategori: ₺715,00

Ön Satış / 3. Kategori: ₺605,00

Ön Satış / 4. Kategori: ₺495,00

Ön Satış / 5. Kategori: ₺440,00

Ön Satış / 6. Kategori: ₺396,00

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Kültür-sanat
Cem Adrian ve Fatma Turgut İmzalı Düet: 'Bensiz' - Yeni Tekli 'Tuz Kral'ın Yağmur Duası' Albümünden
Cem Adrian ve Fatma Turgut İmzalı Düet: 'Bensiz' - Yeni Tekli 'Tuz Kral'ın Yağmur Duası' Albümünden
Cem Özer'in Usta Performansıyla 'Cem Olmak' Oyunu Trump Sahne'de Prömiyer Yaptı!
Cem Özer'in Usta Performansıyla 'Cem Olmak' Oyunu Trump Sahne'de Prömiyer Yaptı!
Türk Pop Müziğinin Gözde İsmi Sıla'nın Muhteşem Konseri
Türk Pop Müziğinin Gözde İsmi Sıla'nın Muhteşem Konseri
Türkiye'nin Keşfedilmemiş Turistik Cenneti: Amos Antik Kenti
Türkiye'nin Keşfedilmemiş Turistik Cenneti: Amos Antik Kenti
Adana'da Yıldızlar Geçidi! Altın Koza Sahiplerine Kavuştu
Adana'da Yıldızlar Geçidi! Altın Koza Sahiplerine Kavuştu
Mazhar Alanson'dan Duygu Yüklü Konser: Özkan’sız Çok Zor, Ağlarım
Mazhar Alanson'dan Duygu Yüklü Konser: Özkan’sız Çok Zor, Ağlarım
Gipsy Kings Unutulmaz Latin Ezgileriyle Zorlu PSM'de Büyüledi
Gipsy Kings Unutulmaz Latin Ezgileriyle Zorlu PSM'de Büyüledi