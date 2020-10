Modern Sanatın En İyi Parçaları Vans x MoMA Koleksiyonunda Yeniden Hayat Buldu

Orijinal aksiyon sporları markası ve yaratıcı ifadenin savunucusu Vans, modern ve çağdaş sanata adanmış dünyanın önde gelen müzelerinden biri olan Modern Sanat Müzesi (MoMA) ile olan işbirliği için bir araya geldi. Dünyanın dört bir yanında, ilham verici bireysel ifadeye olan ortak tutkularıyla Vans x MoMA bu sonbaharda bir dizi üründen oluşan özel bir koleksiyon oluşturdu. Salvador Dalí, Vasily Kandinsky, Claude Monet, Edvard Munch, Jackson Pollock, Lybov Popova ve Faith Ringgold gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserleri MoMA’nın koleksiyonunun çeşitliliğini yansıtıyor.

Ayakkabı, giyim ve aksesuar lansmanının ilk adımı 30 Eylül'de tüm dünya ile aynı anda satışa çıktı, koleksiyonun ikinci bölümü ise Kasım ayında tanıtılacak. Vans x MoMA tarafından müze koleksiyonunda yer alan sanat eserlerinden seçilerek tasarlanan koleksiyon, üzerinde detaylı bir şekilde düşünülerek ve Vans Classic stillerine çevrilerek sanatın derin takdiriyle tasarlandı.

MoMA Lisans ve Ortaklıklar Müdürü Robin Sayetta; "MoMA, Vans işbirliğini ortaya çıkarmaktan heyecan duyuyoruz çünkü Vans sanatsal ifadeyi destekleme konusunda zengin bir mirasa sahip. MoMA olarak sınırlı sayıda ürün işbirliği yürütüyoruz ve amacımız her zaman daha geniş bir kitleyi modern sanatla buluşturmak. Vans’ın küresel ağı aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki sanatseverlere ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

Salvador Dalí, Vasily Kandinsky ve Claude Monet'in ikonik eserlerinin baskılarını içeren ürünler Vans x MoMA koleksiyonunda…

Salvador Dalí, gerçek ve yaratılmışı harmanlayan sürrealist eserlerindeki bilinçaltından, rüyalardan ve hayal gücünden ilham aldı. En tanınmış resimlerinden biri olan 'The Persistence of. Memory 1931’, Vans Old Skool Twist’in orta ve yan kısımlarında yer alıyor. Ayakkabı modelinin yapısı, gerçeklik algısının ötesine geçecek şekilde yorumlanmış olup özellikle bozulmuş çizgilerle tamamlanmıştır. Bu tasarım aynı zamanda uzun kollu sweatshirt ve kazak stilleri ile tamamlanıyor.

Soyut sanatın öncülerinden Kandinsky, hem rengin hem de formun görüntü ve nesnelerden bağımsız olarak kendi güç ve duygularını uyandırdığına inanıyordu. Vans 'Classic Slip-On, Kandinsky’nin Alman Bauhaus sanat ve tasarım okulunda ders verirken yaptığı ‘Orange 1923’ eserindeki geometrik formları ve şekilleri kısa kollu tişört, bisiklet yaka ve snapback şapkada kullandı

Empresyonist hareketin öncü isimlerinden Claude Monet, doğayı gözlemleyerek yaptığı açık hava manzara çalışmaları boyunca sürekli değişen Fransız kırsalını resmetti. Vans x MoMA arasındaki iş birliği, Giverny'deki evinde Monet’in yaptığı Water Lilies 1914-1926’ eserleri de şapka, polar ve sırt çantalarında yerini aldı

Koleksiyonda MoMA markalı ayakkabı, giyim ve aksesuarlardan oluşan 10 parçalık bir ürün yelpazesi de yer alıyor. Parlak, cesur renklerle Vans’in ikonik dama tahtasının renkli bir yorumunu sergileyen koleksiyon, müzenin yeni genişleyen ve yeniden tasarlanan kimliğinden doğrudan ilham alıyor. Koleksiyon, ComfyCush Old Skool ve Era stillerinde Vans ve MoMA logolarına sahip. Ürün yelpazesi, yetişkinler ve çocuklar için uzun ve kısa kollu tişörtlerin yanı sıra hafif cinch sırt çantası da dahil olmak üzere Vans x MoMA markalı giysiler ve aksesuarlar ile tamamlanıyor.

Vans x MoMA işbirliği, yaratıcı ifadeyi harekete geçirmek ve çocukları sanatla tanıştırmak için çocuk ve bebekler için ise özel bir seri sunuyor. Çocuk ürün grubunda ise renklere ve etkileşime odaklanılıyor.

Vans, çocukların ayakkabılarını kişiselleştirmelerine olanak tanıyan ve uygulamalı bir yaratıcı deneyim sağlayan cırt cırtlı şekillere sahip Klasik Slip-On modelinde MoMA eğitimcileriyle birlikte çalıştı. Old Skool stili, estetiğinde birincil ve ikincil renkler arasında güçlü bir ayrım yaratarak çocukları renk teorisi ve renk karışımı hakkında eğitmek için eşsiz bir fırsat veriyor. Vans x MoMA, Old Skool ve Old Skool V, çocukları renk teorisi hakkında eğitme fırsatı sunan gerçek bir renk çemberi ile özel bir etiket içeriyor.

Vans x MoMA koleksiyonunun ilk adımı tüm dünya ile aynı anda Vans.com. adresinde satışta. Vans ve MoMA sanatçı serisinin ikinci adımı ilgili bilgiler için bizi takip etmeye devam edin.