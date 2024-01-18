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Mitoloji - III temalı sergi ile yeniden Renklerin İzindeyiz

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Mitoloji - III temalı sergi ile yeniden Renklerin İzindeyiz
Renklerin İzinde Kültür ve Sanat Topluluğu, 25 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi 4.kat fuaye alanında gerçekleşecek olan “MİTOLOJİ” temalı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Renklerin İzinde Kültür ve Sanat Topluluğu, 25 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi 4.kat fuaye alanında gerçekleşecek olan “MİTOLOJİ” temalı sergiye ev sahipliği yapıyor.

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Topluluk, “MİTOLOJİ” üçlemesinin bu son sergisinde farklı toplum ve kültürlerde ön plana çıkmış kahraman ve hikayelere yer veriyor. 34 farklı sanatçıyı buluşturan sergide 65 resim 5 adet heykel çalışması bulunuyor.

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Küratörlüğünü Pınar Ülker’ in yaptığı sergi; “Mitoloji” teması aracılığıyla binlerce yıldır bu dünyada yalnız olmadığımızı, insanoğlunun doğadaki yerini ve bu yerden yola çıkarak bir arada yaşamanın nasıl da kolayca mümkün olduğunu anlatmak ve insanlık tarihine yeniden bir selam göndermek istiyor. Sergilerinin ilkini Bursa’da, ikincisini mitolojinin doğduğu topraklardan biri olan Ayvalık’ta açan topluluk, seriye İstanbul’da devam etmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

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Mitolojinin büyülü ve masalsı dünyasının anlatıldığı sergi, 31 Ocak 2024 Çarşamba günü akşamına kadar Caddebostan Kültür Merkezi 4. Kat Fuaye alanında izlenebilir.

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Kaynak:Haber Kaynağı

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