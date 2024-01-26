Mitoloji-III Sergisi ile Yeniden Renklerin İzindeyiz

Bursa ve Ayvalık’tan sonra İstanbullu sanat izleyicisiyle buluşan “Mitoloji-III” sergisinin küratörü ve projeyi gerçekleştiren Renklerin İzinde Kültür Sanat Topluluğu’nun kurucusu Pınar Ülker ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ülker; sergi projesi, sanat toplulukları ve sanat alanındaki düşünceleri hakkındaki sorularımızı cevaplandırdı.

“Mitoloji-III” sergisi, 25 Ocak 2024 Perşembe günü gerçekleştirilen açılış ile sanat izleyicisiyle buluştu. 31 Ocak 2024 tarihine kadar Caddebostan Kültür Merkezi 4.kat fuaye alanında da sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Topluluk, “Mitoloji-III” üçlemesinin bu son sergisinde farklı toplum ve kültürlerde ön plana çıkmış kahraman ve hikayelere yer veriyor. 34 farklı sanatçıyı buluşturan sergide 65 resim 5 adet heykel çalışması bulunuyor.

Sergi hakkında kısaca bilgi aktardıktan sonra hadi keyifli sohbetimizle devam edelim.

Sanat alanında kaliteli projeler üretmek konusundaki heyecanınızı ve tutkunuzu sohbetlerimizden biliyorum. Röportajımıza okuyucularımız için, Pınar Ülker’i kısaca tanıtarak başlamak istiyorum.

Merhabalar, ben Pınar Ülker. Uzmanlık alanım matematik olmasına rağmen, resim sanatına bir hobi olarak başlayan ilgi ve merakım beni bu konuda akademik bilgi almaya yöneltti. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2018 yılından bu yana da resim dersleri alarak bu alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Benim gibi sanata gönül vermiş arkadaşlarımla birlikte Renklerin İzinde Kültür Sanat Topluluğu’nun kurulmasına öncülük ettim.

Renklerin İzinde Kültür ve Sanat Topluluğu ile sergi projeleri gerçekleştiriyorsunuz. Küratörlüğünü yaptığınız topluluğu bize anlatabilir misiniz?

Topluluğumuz “Sanat İyileştirir” mottosuyla yola çıkmış ve buna inanan, çoğu benim gibi farklı meslek gruplarında uzmanlaşmış ama aynı zamanda sanata gönül vermiş, bu alanda kendini geliştirmeye adamış sanatseverler ile bu alanda akademik eğitim almış sanatçı, resim ve görsel sanatlar eğitmenlerine kadar uzanan geniş bir yelpazeden oluşuyor. Üyelerimizle birlikte atölye çalışmaları, sergi ve kültür gezileri düzenliyoruz. İlk sergimizi 2019 yılında Bursa’da açtık. O zamandan bu yana farklı içerik ve temalarla, Bursa ve Bursa dışındaki farklı şehirlerde etkinliklerimize devam ediyoruz.

Proje ilk olarak Bursa’da ikincisi ise Eylül ayında Ayvalık’ta gerçekleştirildi. İlk iki proje ile ilgili süreçlerden de biraz bahseder misiniz?

Sergi temalarımızı seçerken resim yapmanın yanı sıra öğrenme merakımızı, araştırmacı yönümüzü ve kendimizi geliştirme istediğimizi de canlı tutmak istiyoruz. Bu amaçla bize yeni kazanımlar sağlayacak temalar üzerinde duruyoruz. Böylelikle, aslında temanın içeriği gereği edindiğimiz daha kapsamlı bilgiyi sanatsever izleyicilerimizle de paylaşmış oluyoruz. Mitoloji de bunlardan biriydi. İnsanlık tarihine mitoloji teması üzerinden bakarak anlamaya ve yorumlamaya çalıştık. Elbette ilk olarak Bursa’da açmayı uygun gördük. Ayvalık ise mitolojinin doğduğu en önemli topraklardan biri. Orada olmak ayrı bir keyif verdi.

2024 Ocak ayındayız ve “Mitoloji-III” temalı serginiz İstanbullu sanat izleyicisiyle buluştu. İstanbul sanatın merkezi ve CKM gibi önemli bir kültür merkezindesiniz. Bir karşılaştırma yapmak istesek, farklı lokasyonlarda açılan sergileri nasıl değerlendirirsiniz? Her sergi farklı lokasyonlarda hangi yönleriyle öne çıktı?

Bursa bizim mitoloji temalı sergimizi ilk açtığımız yer ve bizim merkezimiz. Ancak sergi açabileceğimiz alanlar az sayıda. Buna bağlı olarak ulaşmayı hedeflediğimiz kitle de arzu ettiğimizden düşük olabilecekken, mitoloji sergimiz, konusu itibariyle çok ilgi gördü. Hem Bursalı sanatseverler hem de üniversitelerin farklı bölümlerinden öğrenciler toplu ziyaretlerde bulundular. Bu da bizi çok memnun etti. Ayvalık’taki sergimiz ise lokasyon olarak restore edilmiş tarihi zeytinyağı fabrikasında gerçekleşti yani seçtiğimiz tema ile bulunduğu atmosfer çok uyumluydu ve güzel dönüşler aldık. Caddebostan ise bambaşka. Burada sürekli olarak sergileri takip eden bilinçli bir kitle var ve onlarla buluşmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz.

Mitoloji temasını odak aldınız. Çok geniş ve kadim bir konu. Bu seri aynı tema ile devam edecek mi? Farklı projeleriniz var mı?

Bursa’daki mitoloji temalı ilk sergimiz çok ilgi görünce biz bu sergiyi farklı yerlerde de sanatseverlerle buluşturmak istedik. Aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı ve yeni eserler eklendi. Ancak bu mitoloji temasıyla 3. ve son sergimiz. Diğer sergilerimizde yine sanatın uçsuz bucaksız tarihinden feyz alarak farklı temalara yönelmek istiyoruz.

“Mitoloji-III” sergisinin küratörü ve projeyi gerçekleştiren Renklerin İzinde Kültür Sanat Topluluğu’nun kurucusu Pınar Ülker’e keyifli bir sohbet için teşekkür ediyorum ve projede yer alan sanatçıları kutluyorum.