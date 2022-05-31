Mısır’ın yüzlerce yıllık antik dönemine ışık tutan tarihi bölgesi: Sakkara

Mısır Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Giza kentinde bulunan tarihi Sakkara bölgesi, antik Mısır’a ait tarihi eserlerin büyük bir çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor.Antik Mısır'da yerleşim alanı olarak kullanılan ve krallık mezarları, tapınak ve küçük piramitlerin bulunduğu tarihi Sakkara bölgesi açık hava müzesi olarak kabul ediliyor.

Ülkenin eski başkenti Memphis'te yaşayanların defnedildiği, farklı asırlara dayanan krallık mezarlıkları, tapınak ve küçük piramitlerin bulunduğu Sakkara bölgesinde, M.Ö. 2700’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Zoser Piramidi de yer alıyor.

İsmini M.Ö. 27'nci yüzyılda Mısır’da hüküm süren 3. Firavun hanedanlığına mensup Kral Zoser’den alan Zoser Piramidi, Mısır tarihinde taş bloklardan inşa edilen ilk ve en büyük taş yapı piramidi olarak biliniyor.