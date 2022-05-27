Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi, antik Mısır’a ışık tutan 50 bin eseri bünyesinde bulunduruyor
Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’nde, Antik Mısır’ın farklı asırlarına ait yaklaşık 50 bin parça tarihi eser yerli ve yabancı turistin beğenisine sunuluyor.
KÜLTÜR-SANAT 27.05.2022, 21:25
Mısır’ın tarihi Fustat kentinde yer alan ve Arap dünyasında türünün tek örneği konumunda bulunan Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi, kadim Mısır tarihine ve kültürüne ışık tutuyor.
Mısır Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk olarak 2002 yılında temeli atılan Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’nde, Antik Mısır’ın farklı asırlarına dayanan yaklaşık 50 bin parça tarihi eser yerli ve yabancı turistin beğenisine sunuluyor.
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