Mısır'ın antik tarihine ışık tutan eski başkenti: Tel Amarina

Mısır'ın Minya kentine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta yer alan tarihi "Tel Amarina" kenti, aradan geçen 3 bin yıla rağmen tarihi kalıntılarıyla Mısır'ın antik dönemine ışık tutmaya devam ediyor.

Mısır Turizm Bakanlığının resmi sitesinde yer alan bilgilere göre antik kent, M.Ö. 1370 ile 1346 yılları arasında 18. Firavun hanedanlığına mensup Kral Ahnaton (IV. Amenhotep) tarafından inşa ettirildi ve yıllarca Mısır'ın başkentliğini yaptı.

Yaklaşık 7 bin yıllık bir tarihe sahip Mısır'a 17 yıl boyunca hükmeden Kral Ahnaton, kendisinden önceki hükümdarların aksine tek tanrı inancına sahipti ve Tel Amarina kentini de ibadet etmek amacıyla inşa ettirdi.

Dağlar ve Nil Nehri'yle çevrili kent, korunaklı bir konuma sahip

Kral Ahnaton'un hizmetkarı tarafından çıkarılan ve sadece 20 yıl ayakta kalabilen "Amon" dinine bağlı olan Ahnaton, dönemin ileri gelen kahinlerinin bu inanca karşı çıkması nedeniyle bu kentte yeni bir mabet yaptırdı.

Antik Mısır'da "Ahitaton" günümüzde ise "Tel Amarina" olarak bilinen kent için, Kral Ahnaton'un talimatıyla özellikle 3 tarafı dağlarla 4'üncü tarafı da Nil Nehri ile çevrili stratejik bir konum seçildi.

Günümüzde hala kalıntılarıyla eski Mısır tarihinden bir dönemi günümüze yansıtan antik kent, Mısır'ın 18. hanedanlığından Tutankhamun'un Ahnaton'un ölümü sonrası başkenti değiştirmesi üzerine kaderine terk edildi.

Kent, Amarina kabilesi tarafından asırlarca yerleşim alanı olarak kullanıldı. Dolayısıyla ismini de bu kabileden aldı.

Nefertiti'nin mumyası da kaçırılmadan önce burada idi

Kentte "Amon" dinine bağlı olan Ahnaton'un yaptırdığı mabetlerin yanı sıra bir saray ile yaklaşık 25 krallık mezarlığı yer alıyor. Kayalara oyulmuş mezarlar, uzun bir koridor ve odalardan oluşan mabetler tarihe ışık tutmayı sürdürüyor.

"Amon" dininin başrahibi I. Meri Raa'nın mezarının yanı sıra1923 yılında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmadan önce Ahnaton'un dillere destan güzelliğiyle bilinen eşi Nefertiti'nin mumyasının da Tel Amarina'da olduğu iddia ediliyor.