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Minyatür sanatçısı Gaye Özen: Bizler kainatın nakkaşının emanetçileriyiz

Minyatür sanatçısı ve eğitmen Gaye Özen, minyatür sanatının inceliklerine ilişkin, "Minyatürde önemli olan dingin bir ruh hali. Eğer iç ahenginize kavuşamamışsanız, minyatür yapmanız çok zor." dedi.

Minyatür sanatçısı Gaye Özen: Bizler kainatın nakkaşının emanetçileriyiz

İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Bezeme Sanatları Atölyesi'nde 2010 yılından bu yana minyatür dersleri veren Özen,  yaptığı açıklamada, minyatüre başlama hikayesini, sanat hayatını ve çalışmalarını anlattı.

Sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümünü 1993'te bitirdiğini belirterek, 1998'de başladığı Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Nakışhanesi'nde Nusret Çolpan ve Gülbün Mesara'dan klasik minyatür eğitimi aldığını söyledi.

Evlendiğinden bu yana, yaklaşık 180 yıllık bir evde yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Özen, minyatüre başlamasında, evinin kendisine ilham verdiğini ifade etti.

Gaye Özen, zaman içerisinde evin dekorunu yaparken, tezhip ve minyatür eserleri almak istediğini kaydederek, bütçeyi aşan çalışmalar olduğu için bu sanat dallarında eğitim almaya karar verdiğini aktardı.

Öncelikle sanatçı Jale Yavuz'dan tezhip dersleri aldığını dile getiren Özen, daha sonraki 10 yıl boyunca da Yavuz'un yardımcı eğitmeni olarak görev yaptığını vurguladı.

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