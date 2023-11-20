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Milyonluk gözyaşları

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Milyonluk gözyaşları
Kübra CAN, yeni teklisi 'Gözyaşlarım Pıt'ı geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sundu. Kübra'nın yeni teklisi bir hafta da 1 milyonluk barajı aşarak müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Kübra'nın, 'Gözyaşlarım Pıt' adlı şarkısı Sözü ve Müziği Murat Güneş'e ait olan eserin düzenlemesini Semih Gönder yaparken, klibini Mustafa Özen çekmişti. Kübra'nın, şarkısı bir haftada 1 milyonluk barajı aşması mutluluk gözyaşlarına neden oldu. Son günlerin trend lafı olan 'Gözyaşlarım Pıt' kısa zamanda dillere dolanan şarkısının başarısı için Kübra Can, 'Geçirdiğimiz zor zamanlarda tek temennim mutluluktan ağlamak olsun' demiştim ben şimdi milyonu aşan şarkım ve müzikseverlerden gelen güzel yorumlar için mutluluk gözyaşı döküyorum' dedi.

Kübra Can, 'Gözyaşlarım pıt' isimli şarkısının ardından Ersay ÜNER imzalı şarkısını da en kısa sürede sevenleriyle paylaşacağının müjdesini verdi.

KLİP LİNKİ:

https://www.youtube.com/watch?v=70y2C7EHHso

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