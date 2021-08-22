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Milli sinemanın öncü ismi Yücel Çakmaklı vefatının 12. yılında anılıyor

Milli sinema akımının öncü yönetmeni, senarist ve yapımcı Yücel Çakmaklı'nın vefatının ardından 12 yıl geçti.

Milli sinemanın öncü ismi Yücel Çakmaklı vefatının 12. yılında anılıyor

Gençlik yıllarından itibaren yazıları ve asistanlığıyla sinema üzerine çalışan, "Birleşen Yollar" filmi ile sinema dünyasının dikkatini çeken Çakmaklı'nın ses getiren eserleri arasında "Bir Adam Yaratmak", "Minyeli Abdullah", "Diriliş", "Oğlum Osman" ve "Kızım Ayşe" adlı filmlerinin yanı sıra "Kuruluş", "Küçük Ağa", "IV. Murat" adlı diziler yer alıyor.

Sanat hayatı boyunca Türk sinemasında "milli ve manevi değerleri sinemaya aktarma" çabasında olan Çakmaklı, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 1937'de dünyaya geldi.

1968'e kadar 50'ye yakın filmde yönetmen yardımcısı oldu

Sinema sevgisiyle kesişen ilginç bir çocukluğa sahip olan usta sinemacı, 7 yaşındayken 4 kardeşiyle birlikte yetim kaldı. İlkokula Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı bir yurda yerleşerek başlayan Çakmaklı, 1955'te Afyon Lisesinden mezun oldu.

Usta yönetmen, dedesinin üzerindeki etkisini ise şöyle anlatmıştı:

‘‘Dedem o zaman 75-80 yaşlarındaydı. Ona yardım etmek için müezzinlik yapardım. Ramazanlarda, dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Orada dedem kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi‘den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslup kullanırdı. Kıssadan hisse verirdi. Dedemden aldığım etkiyi en iyi ‘Kuruluş‘ dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım.‘‘

Daha sonra İstanbul'a gelen Çakmaklı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Yüksek Okulu'nu 1960'da tamamlarken, Şan Sineması'nda yer göstericilikten kazandığı parayla hayatını idame ettirdi.

Başarılı isim, 1959'da üniversiteden mezun oldu ve Artvin'de vatani görevini tamamladı. Askerlikten döndükten sonra Çakmaklı, Türk-İslam kültürüne ilişkin okumalara yoğunluk vererek, gazete ve dergilerde sinema yazıları yazmaya başladı.

Yeni İstanbul gazetesinde Tarık Buğra'nın yönettiği sayfada sinema yazılarına başlayan Çakmaklı, Buğra ile güçlü dostluğunu, eserlerini filme çekerek sinema tarihinde derin izler bırakarak sürdürdü.

Bu arada Osman F. Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi yönetmenlerin yardımcısı olan usta sinemacı, 1968'e kadar 50'ye yakın filmde görev yaptı.

"Kabe Yollarında" adlı belgesel filmde ilk kez yönetmen olarak görev alan Çakmaklı, 1969'da dönemin sinemaya egemen anlayışından rahatsızlık duyarak, Ali Osman Emirosmanoğlu ile Elif Film şirketini kurdu ve "milli sinema" olarak adlandırılan akıma uygun filmler çekmeye başladı.

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