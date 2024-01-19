Millî Reasürans Oda Orkestrası'ndan 100. Yılda Türk Tangosu konseri

Orkestra şefliğini Hakan Şensoy’un üstlendiği konserin solistleri Ezgi Köker (solist), Tevfik Rodos (solist), Tolga Salman (bandoneon), Toros Can (piyano), Rüstem Mustafa (keman) olacak. Dansçıların da yer alacağı konserin repertuvarında Türk tango müziğinin usta isimlerinin unutulmaz besteleri yer alıyor.

Hasan Niyazi Tura'nın "100.Yıl Tangosu" ile başlayacak olan konser, Fehmi Ege, Necdet Koyutürk, Yaşar Güvenir gibi ustaların unutulmaz bestelerine ev sahipliği yapacak. "Ayrılık Belki Ölümden Beter", "Bal Çiçeği", "Sana Nereden Gönül Verdim", "Sensiz Saadet" ve daha birçok eser dinleyicilere Türk tango müziğinin derinliklerinde doğru bir yolculuğa çıkaracak.

Konserde solist olarak sahne alacak Ezgi Köker müzik öğrenimine 1995 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda viyolonsel öğrencisi olarak başladı. Eğitimine, şan Bölümünde devam eden ve 2006 yılında mezun olan Köker, aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu kadrosuna ses sanatçısı olarak katıldı. Ses sanatçılığının yanı sıra, viyolonsel ve ud icrasıyla da birçok konserde yer alan Ezgi Köker, 2012 yılında önemli ses sanatçılarının icralarıyla “Sade” adlı albümünü dinleyiciye sundu. 2014 yılında Kalan Müzik’ten yayınlanan “Geçsin Günler” albümüyle birlikte İncesaz grubuna katıldı.

Konserin bir diğer solisti Tevfik Rodos ise 1983 yılında İzmir Devlet Konservatuvarı’nın Şan bölümünde müzik hayatına başladı. Prof. Sevda Aydan ve Prof. Müfit Bayraşa’dan şan ve ses eğitimi, Necdet Aydın’dan sahne ve rol dersleri alan Rodos, 1991 yılında Don Pasquale Operası ile profesyonel hayata adım attı. 2001 yılında aldığı devlet bursuyla Viyana’ya giden ve burada ünlü bas Prof. Jevgeni Nesterenko ile çalışan sanatçı, İzmir Devlet Operası’nda sahnelenen Madam Butterfly, Macbeth, La Boheme, Don Giovanni ve daha pek çok ünlü opera eserinde başrolde yer aldı. 2022 yılında Royal Albert Hall’da, şef Rengim Gökmen yönetimindeki Kraliyet Filarmoni Orkestrası ile Senfonik Livaneli Şarkıları projesinde Zülfü Livaneli ile birlikte solist olarak çok sayıda konser verdi. 2014 – 2020 arası Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi Sanat Yönetmeni, Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrasının (KODA) Kurucu ve Sanat Koordinatörü olan sanatçı, çalışmalarını halen İzmir Devlet Opera ve Balesinde solist olarak sürdürüyor.

Orkestranın şefliğini üstlenen Hakan Şensoy, Amerika’dan Avustralya'ya uzanan geniş bir yelpazede pek çok ülkede konserler yönetmekte, solist olarak resitaller icra etmektedir. Kariyerinin başında, 1985 yılında İstanbul Filarmoni Derneği tarafından "Yılın En Başarılı Genç Sanatçısı" ve aynı yıl "Sanat Dalında Üstün Başarı" ödüllerini alan Şensoy, aralarında New York Carnegie Hall, Prag Smetana Hall, Lincoln Center – Paris Louvre Auditorium, Milano Sala Verdi’nin de bulunduğu dünyaca ünlü konser salonlarında çok sayıda orkestra konserine solist ve şef olarak katıldı. Orkestra şefi olarak aralarında Sholomo Mintz, Raphael Walfisch, Fazıl Say, Cihat Aşkın, Ryu Goto, Tedi Papavrami, Peter Jablonsky, Gülsin Onay, Steven Isserlis, Peter Jablonsky gibi tanınmış solistlere ve Terence Blanched Band, Bee Gees Band, George Benson, George Dalaras gibi sıra dışı solist ve gruplara eşlik etti.