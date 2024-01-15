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Mikrofon başında 30 yıl...

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Mikrofon başında 30 yıl...
Radyo yayıncılığının usta isimlerinden Cem Arslan, mesleki kariyerinin 30’ncu yılını kutluyor.

“Cem Arslan ile Gazoz Ağacı” programı ile günün en stresli saatlerini dinleyicileri için keyfe dönüştüren Arslan, meslek hayatı boyunca çok sayıda genç iletişimcinin yetişmesine de katkıda bulundu. Çeşitli iletişim fakültelerinde dersler veren Cem Arslan, düzenlediği atölye çalışmaları ile de genç meslektaşlarının gelişimlerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

“Afilli Kentin Alaylıları” adlı bir kitabı da bulunan Arslan, radyo programlarındaki skeçlerinden derlediği “Bir Halk Kahramanı” adlı stand-up gösterisiyle de sahnede seyircileriyle buluşmaya devam ediyor.

“Cem Arslan ile Gazoz Ağacı” 15 Ocak’tan itibaren Show Radyo’da dinleyicileri ile buluştu.

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