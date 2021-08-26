Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona suriye israil
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri...
Türkiye'de 19 bin 616 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 19 bin 616 kişinin...
Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak
Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze...
Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama
Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama

'Midyat Telkarisi' coğrafi işaret belgesi ile tescillendi

Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu Telkari Gümüş İşleme Ustası Murat Aslan, "Telkari tescillendiği için, Midyat telkari ustalarının gerçekten düğün dernek yapmaları gerekiyor, dersek yeridir." dedi.

'Midyat Telkarisi' coğrafi işaret belgesi ile tescillendi

Mardin’in Midyat Kaymakamlığının girişimleri sonucu "Midyat Telkarisi" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Midyat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Midyat Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Midyat Esnaf ve Sanatkar Odası ve Midyat Meslek Yüksekokulunun destekleri ile başvurusu yapılan, ince gümüş tel işleme sanatı olan Midyat Telkari'sinin Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendiği belirtildi.

Telkari ustaları, Midyat Telkarisi'nin coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesini sevinçle karşıladı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.