'Midyat Telkarisi' coğrafi işaret belgesi ile tescillendi

Mardin’in Midyat Kaymakamlığının girişimleri sonucu "Midyat Telkarisi" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Midyat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Midyat Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Midyat Esnaf ve Sanatkar Odası ve Midyat Meslek Yüksekokulunun destekleri ile başvurusu yapılan, ince gümüş tel işleme sanatı olan Midyat Telkari'sinin Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendiği belirtildi.

Telkari ustaları, Midyat Telkarisi'nin coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesini sevinçle karşıladı.