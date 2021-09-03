Mezopotamya'nın tarihi mirası gün yüzüne çıkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin medeniyet mirasına büyük bir sevgiyle yaklaştıklarını belirterek, "Bizden önce maalesef hak ettiği değeri bulamayan bu eserleri bir bir ihya ediyoruz. Yerin altında adeta cevher gibi gizli kalan tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkarıp vatandaşlarımızın ilgisine sunuyoruz." dedi.

Varank, Dicle Kalkınma Ajansınca yapılan Dara Antik Kenti Ören Yeri Çevre Düzenlemesi ve Restorasyonu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, üç kıtanın buluştuğu, dört denize kıyısı olan Anadolu'nun, binlerce yıldır insanlığın en gözde yaşam alanlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan bölgenin her dönemde zengin bir tarihi mirası barındırdığına işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemiz, İstanbul'daki tarihi yarımada başta olmak üzere Kapadokya'dan Hattuşaş'a, Efes'ten Çatalhöyük'e, Nemrut'tan Göbeklitepe'ye birçok medeniyetin yurdu konumunda. Dün 3 bin yıllık geçmişiyle hala büyük gizemler barındıran Zerzevan Kalesi'ndeydik. Özellikle Diyarbakırlı gençlerle uluslararası gözlem etkinliğimizi beraberce gerçekleştirdik. 1500'den fazla gök bilim meraklısıyla geceyi Zerzavan'da geçirdik. Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı 2020'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye'den 19 varlığımız bulunuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor."