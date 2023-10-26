Meydanlarda Cumhuriyet coşkusu

Zeynep Bastık, Antalya Finike Meydanı’nda; Oğuzhan Koç, Bolu Demokrasi Meydanı’nda; Emir Can İğrek, İzmir Torbalı Belediyesi 7 Eylül Stadyumu’nda, Gülben Ergen Kumluca Belediyesi Cumhuriyet Meydanı’nda ve Simge, Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nda on binlerce kişiyle birlikte Cumhuriyet coşkusuna ortak olacak.

Ece Seçkin ve İrem Derici ise iki gece üst üste konser verecek. Ece Seçkin cumartesi akşamı İzmir, Menderes 19 Stadyumu’nda, pazar Bodrum’da Belediye Meydanı’nda sevenleriyle buluşuyor İrem Derici ise Antalya’da Noel Baba Meydanı’nda ve Manisa Saruhanlı Belediyesi’nin organize ettiği konserlerde sahne alacak.