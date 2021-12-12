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Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri devam ediyor

Mutasavvıf, düşünür, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Sema Ayini Şerifi icra edildi.

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri devam ediyor

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin altıncı gününde, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Duhan suresinin okunduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Daha sonra sahne alan Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan, "Ya Hazreti Mevlana Hak Dost", "Gel, Gel Ne Olursan Ol Yine Gel", "Sevelim Hazreti Mevlana'yı", "Ben Yürürem Yane Yane", "Sordum Sarı Çiçeğe", "Sevdim Seni Mabuduma", "Ya Olduğun Gibi Görün Ya Göründüğün Gibi Ol" eserlerinin yer aldığı Tasavvuf Müziği Konseri verdi.

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