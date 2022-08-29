Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu
İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde geometrik desenlerle süslü mozaiklerin yer aldığı kamusal yapı keşfedildi.
KÜLTÜR-SANAT 29.08.2022, 20:42
Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle Metropolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmaları, günümüzden 5 bin yıl önce kurulduğu tahmin edilen kentin tarihine ışık tutuyor.
Antik Çağ kaynaklarında "Ana Tanrıça Kenti" olarak bilinen ve önemli bir ticaret merkezi olan Metropolis'te sürdürülen kazıların son keşfi, milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş bir kamusal yapı oldu.
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