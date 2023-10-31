Merve Akıncı Atatürk’ün en sevdiği şarkıları seslendirdi

Müzik dünyasına sunduğu eserlerle beğeni toplayan şarkıcı Merve Akıncı, konuk sanatçı olarak katıldığı bu anlamlı buluşmada, Atatürk’ün en sevdiği şarkıları seslendirdi. Herkesin şarkılara eşlik etmesiyle Makedonya topraklarında anlamlı saatler yaşandı.

İyilik hareketi Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir ve Sanatçı Merve Akıncı Türk köylerinde okulları, çocukları ziyaret ederek bayram kutladı. Geceye Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Milletvekili Dr. Beycan İlyas, Bakan Vekili Enver Hüseyin ve Radoviş Belediye Başkanı Aco Ristovı ‘de katıldı. Başarılı sunucu ve şarkıcı Merve AKINCI İlk kez Cumhuriyet bayramını yurt dışında kutladım, birde ATAMIZ’ın doğup büyüdüğü topraklar olunca anlamı çok kıymetliydi. Cumhuriyet’in doğum gününü belki de en güzel kutladığımız sene oldu” dedi.