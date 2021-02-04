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Mert Fırat ve Didem Balçın’ın keyifli sohbeti bu hafta “Sahne Tozu Yutanlar”da.

Dijital dünyaya yepyeni perspektiflerden içerik sunmayı sürdüren Zorlu PSM’nin tiyatrodan müziğe danstan müzikale kadar pek çok farklı sanat dalını aynı heyecanla icra eden sanatçıları bir araya getirdiği yepyeni dijital serisi “Sahne Tozu Yutanlar” bu hafta sevilen oyuncular Mert Fırat ve Didem Balçın’ın keyifli dost sohbeti ile devam ediyor.

Mert Fırat ve Didem Balçın’ın keyifli sohbeti bu hafta “Sahne Tozu Yutanlar”da.

Dijital dünyaya kazandırdığı yepyeni formatlardaki içerikleriyle seyircilere farklı deneyim ve bakış açıları sunmayı sürdüren Zorlu PSM, şimdi de “Sahne Tozu Yutanlar” programı ile seyircileri, deneyimli isimlerin sohbetleriyle sahnede olmanın heyecanını paylaşamaya davet ediyor.

Üniversite arkadaşlığından rol arkadaşlığına uzanan bir dost sohbeti

Her hafta, sahne heyecanını paylaşan sanatçıların birbirlerine merak ettiklerini sordukları ve sahne tozu yutmanın kendileri için anlamını konuştukları Zorlu PSM’nin yepyeni dijital serisi “Sahne Tozu Yutanlar”da bu hafta üniversite arkadaşlığından rol arkadaşlığına uzanan yirmi yıllık dostlukları ile Mert Fırat ve Didem Balçın’ın samimi sahbetine ortak oluyoruz.

Yirmi yıla yakın dostluklarına hem okul hem de rol arkadaşlığını sığdıran Mert Fırat ve Didem Balçın’ın keyifli ve bir o kadar da samimi sohbetinde izleyiciler sanatçıların sahne özlemlerinin yanı sıra bu zamana kadar gerek sahnede gerekse konservatuvar yıllarında yaşadıkları pek çok eğlenceli anıyı da dinleme imkanı bulacaklar.

Sahnede olmanın anlamının sahnenin asıl sahiplerinden sunan “Sahne Tozu Yutanlar”ın yeni bölümünü Zorlu PSM YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Sahne Tozu YutanlarMert FıratDidem BalçınZORLU PSM
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