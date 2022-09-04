Mersin'deki su altı uçurumları ve mağaralar derin dalış tutkunlarını ağırlıyor

Dana Adası'nın güney ucunda bulunan, yaklaşık 60 metre derinlikteki, yukarıdan bakıldığında uçurumu andıran düz duvarlar ve derinlikleri yer yer değişen mağaralar, profesyonel dalgıçları ağırlıyor.

Bölgeye, turistik ve eğitim dalışı yapmak için gelen dalgıçlar, mağara ve su altı uçurumlarının içerisindeki biyolojik çeşitliliği keşfetmenin de keyfini yaşıyor.

Çeşitli deniz canlılarına da ev sahipliği yapan bölgenin dip yapısı, aynı zamanda doğal resif görevi görüyor.