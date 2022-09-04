Mersin'deki su altı uçurumları ve mağaralar derin dalış tutkunlarını ağırlıyor
Mersin'in Silifke ilçesindeki Dana Adası'nın su altındaki uzantısı olan uçurumlar ve mağaralar, derin dalış yapmak isteyen profesyonel dalgıçların uğrak yeri oluyor.
KÜLTÜR-SANAT 04.09.2022, 20:51
Dana Adası'nın güney ucunda bulunan, yaklaşık 60 metre derinlikteki, yukarıdan bakıldığında uçurumu andıran düz duvarlar ve derinlikleri yer yer değişen mağaralar, profesyonel dalgıçları ağırlıyor.
Bölgeye, turistik ve eğitim dalışı yapmak için gelen dalgıçlar, mağara ve su altı uçurumlarının içerisindeki biyolojik çeşitliliği keşfetmenin de keyfini yaşıyor.
Çeşitli deniz canlılarına da ev sahipliği yapan bölgenin dip yapısı, aynı zamanda doğal resif görevi görüyor.
22
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Eylül 2022
|İmsak
|04:57
|Güneş
|06:26
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:47
|Akşam
|19:40
|Yatsı
|21:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|5
|11
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Başakşehir
|4
|10
|4. Beşiktaş
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Trabzonspor
|5
|10
|7. Adana Demirspor
|5
|9
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Alanyaspor
|5
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Hatayspor
|4
|3
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Kasımpaşa
|4
|3
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Rizespor
|3
|5
|9. Samsunspor
|3
|5
|10. Gençlerbirliği
|4
|5
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Adanaspor
|4
|4
|13. Tuzlaspor
|4
|4
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|4
|4
|14. Espanyol
|4
|4
|15. Valencia
|3
|3
|16. Sevilla
|4
|1
|17. Getafe
|3
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0