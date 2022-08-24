Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda arkeolojik kazılar tamamlandı

Tarihi 1800 yıl önceye dayanan ve bu yıl ilk kez kazı yapılan Soli Pompeipolis Antik Limanı'ndaki çalışmalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Bu yılki kazılarda limanda 70 metre alan açıldı, bölgede Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 6 demir külçe bulundu.

Yağcı ve beraberinde ekip, kazı evinde çizim ve belgeleme çalışmalarını sürdürüyor.