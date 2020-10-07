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Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un defile takvimi açıklandı

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) tamamen dijital platformlar üzerinden Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ile gerçekleşecek olan 15. sezonu öncesi, etkinliğe katılan tasarımcı ve tasarımcı markalarının defile yayın tarihleri açıklandı.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un defile takvimi açıklandı

12-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında Belma Özdemir, Ceren Ocak, Cihan Nacar, Çiğdem Akın, Emre Erdemoğlu, Gökhan Yavaş, Hakaan Yıldırım, Karma – Mehmet Emiroğlu, Engin Ekinci, Seydullah Yılmaz, Kith&Kin, Mercedes-Benz presents Özlem Süer, Mehtap Elaidi, Meltem Özbek, Mert Erkan, MİİN by Kadir Kılıç, Murat Aytulum, Museum Of Fine Clothing – Eda Güngör, Natalie Kolyozyan, Nedo by Nedret Taciroğlu, New Gen, Nihan Peker, Niyazi Erdoğan, Özgür Masur, Özlem Kaya, Raşit Bağzıbağlı, Simay Bülbül, Sudi Etuz, T.A.G.G. – Gökay Gündoğdu, Tuba Ergin, Tuvanam ve Y Plus by Yakup Biçer koleksiyonlarını sergileyecekler.

MBFWI çatısı altında gerçekleştirilecek olan canlı yayınlar, paneller, podcast'ler ve farklı disiplinleri bir araya getiren işbirliklerinin de yer alçağı tüm etkinlik takvimi ise önümüzdeki günlerde www.mbfwistanbul.com adresinde açıklanacak.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Mercedes-Benz’in isim sponsorluğunun yanı sıra; Galataport İstanbul’un mekan sponsorluğu ve tedarikçi sponsorlar Brand Who, L’Oréal Professionnel ve M.A.C Cosmetics’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
MercedesBenzMBFWIMercedesBenz Fashion Week IstanbulTürkiye Tanıtım GrubuTTG
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