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Meltem Ulu’dan Halikarnas Balıkçısı'nın Yolculuğu

Meltem Ulu’dan Halikarnas Balıkçısı'nın Yolculuğu

Her bir sınav neredeyse öncekinden zordu. Ancak hiçbiri yolculuğundan vazgeçiremedi.(tuttuğu yoldan döndüremedi.) Halikarnas’a kadar içten içe yandı.. Tam bitti derken sonsuz mavilikte yeniden doğdu. Artık Cevat Şakir Kabaağaçlı değildi. Adını, ‘Halikarnas Balıkçısı’ koydu. “Halikarnas Balıkçısı’nın ‘Yolculuğu’nda” başından sonuna Meltem Ulu bir antropolog, bir edebiyat okuru ve deniz aşığı bir kadın olarak kendisine bugünden seslenerek, yol boyunca sohbet edip eşlik ediyor...

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yaşamı Bir Yolculuk Olarak Tanımladı. Türkiyenin En önemli Sanatçılarının Mensubu Olduğu Bir Ailede Paşa çocuğu Olarak Başladığı Yolculuk Onu Pek çok Zorlu Sınavdan Geçirdi.
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