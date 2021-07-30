Melisa Canpolat destek bekliyor

İlk teklisi “Susma” ile başarılı bir grafik çizen Melisa Canpolat, catwork ile birlikte ortak bir projeye imza attı. Sözleri kendisine müziği ise catwork (AMC) ait olan eser tüm müzik severlerin beğenisini kazandı.

Küçük yaşlardan beri müziğe duyduğu aşkı her defasında dile getiren başarılı müzisyen, ikinci single çalışması için kolları sıvadı. Sözleri yine kendisine ait olacak olan ikinci tekliyi çıkarmak için sabırsızlandığını dile getiren Melisa Canpolat, müzik severlerin desteğini istediğini duyurdu.