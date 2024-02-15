Melis Gürsel’in Solo Resim&Heykel Sergisi “Kusur” için Geri Sayım Başladı.

Sanatçı, soyut ve ekspresyonist portre tarzını yansıttığı çalışmalarında çevreye duyarlı materyallerde kullanmaktadır. Gürsel; altın yaprak, sim, kurutulmuş kahve gibi malzemeleri geri dönüştürülebilir kağıt, karton ve tahta gibi materyallerle bütünleştirdiği 53 eseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu Betül Ketenci ise;

“Evrim Sanat Galerisi’nde, Sanatçı Melis Gürsel’in eserlerine ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. Sanatçının, 53 adet resim ve heykel çalışmalarından oluşan “Kusur” koleksiyonunun yer aldığı sergiye sanatseverleri bekliyoruz.” dedi.

Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 1 Mart 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Evrim Sanat Galerisi

Adres: Göztepe Mahallesi, Bağdat Caddesi Handan Palas Apartmanı No:233 Daire: 1 Kadıköy-İstanbul

Tel.: (0533) 237 59 06

Ziyaret Saatleri: Pzt-Çrş-Perş-Cuma-Cmt 11:00-19:00

Pazar 12:00-18:00, Salı günleri ziyarete kapalıdır.