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Melis Fis'ten yeni bir şarkı: Deliriyorum

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Melis Fis'ten yeni bir şarkı: Deliriyorum
Başarılı genç sanatçı Melis Fis kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Yakın zamanda yayınladığı parçalarla adından söz ettiren yetenekli genç sanatçı, bir sürpriz yaparak yeni bir şarkısını daha sevenleriyle buluşturdu. “Deliriyorum” adlı enerjik ve hareketli parçanın söz müziği pop dünyasına başarılı bir giriş yapan Melis Fis’e aitken, düzenleme Sezer Dinç, mix mastering ise Utku Ünsal imzası taşıyor. 6 Ekim 00.00 itibarıyla müzikseverle buluşan Melis Fis’in yeni şarkısı “Deliriyorum” şimdiden dinleyenlerden tam not almayı başardı. Yeni projelere dair beklentiyi böylelikle artıran genç sanatçı, hayranlarını şimdiden meraklandırmayı başardı. Sony Müzik Türkiye etiketi ile yayınlanan Melis Fis’in yeni şarkısı “Deliriyorum” tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşmaya devam ederken, Tiktok ve Instagram’da hype olma yolunda doğru ilerliyor.

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