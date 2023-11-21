Melis Fis'ten "Melodram"

Genç yaşta başladığı müzik kariyerinde başarılı adımlarla ilerleyen Melis Fis, başarı sayfasına bir yenisi ekleyerek 14 parçalık ilk albümünü yayınlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Albümün adını ise şöyle tanımlıyor; “Albümdeki şarkıların hepsi başka tarz ve hepsi de benim bir parçam. Hepsi beni yansıtıyor. Aynı kapaktaki gibi. Bazen simsiyah bazen rengarenk hissederiz kendimizi. MELODRAM da bana bunu hissettiriyor”. Birçok farklı müzik türü ve duygu çeşitliliğinin bulunduğu albümde Melis Fis dinleyenleri

farklı bir yolculuğa davet ediyor. Farklılık ve çeşitliliği albüm kapağına da yansıtan müzisyen albümden 6 şarkıyı müzikseverlerle buluşturmuştu. Uyku Yok, Biz Neyiz?, Trajikomedi, Kendini Kandır, Deliriyorum ve Kimler Kimler ile albümün çerçevesini çizen genç sanatçı ilk albümünde öncesinde yayınladığı 6 parçaya ek olarak 8 yeni şarkı daha yayınlayacak. Bütün şarkıların altında kendi imzası olan Melis Fis, yaptığı düetlerle de dikkat çekecek. Borqy’nin yanı sıra, Cem Yenel ve Anıl Piyancı ile düet yaparken albümde Sezer Dinç, Utku Ünsal, Bahri Onur Erol, Dorukhan Doruk, Tarık İster, Kaan Arslan, Segah, Kleo, Nurettin Çolak, Anıl Şallıel ve Çağan Keskin gibi birçok başarılı isimle çalıştı. Geçen hafta Sony Music Türkiye aracılığı ile radyocularla buluşarak albümü önden dinleten genç sanatçı dinleyenlerden tam

puan almayı başardı. Albüm, çıkış şarkısı olan “Gülü Sevdim Dikeni Battı” Mustafa Gümüş yönetmenliğinde çekilen klip ile yayınlanacak. Paranoya, Kötü Biri, Özledim Seni Ben (feat. Cem Yenel), Kendini Kandır, Deliriyorum, Kaç (feat. Anıl Piyancı), Ne Gelir Elimizden?, Biz Neyiz?, Trajikomedi, Gülü Sevdim Dikeni Battı, Yalansın Dünya, Kimler Kimler (feat. Borqy), Uyku Yok ve Özür Dilerim Aşkım adlı toplam 14 parçadan oluşan MELODRAM albümü 24 Kasım’da Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital

platformlarda yerini alacak.