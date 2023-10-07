Melek Mosso’dan YBY Woods’ta Unutulmayacak Konser

Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, sevilen şarkıcı Melek Mosso’yu İstanbul’un en büyük sahnesinde ağırladı.

İnsanlar isimli şarkıyla sahneye çıkan Melek Mosso; Yıllar Affetmez, Vursalar Ölemem, Doğum Günü adlı parçalarının yanı sıra kadınlara armağan ettiği Keklik Gibi ve gökyüzünü aydınlatan telefon ışıkları altında hayranları ile birlikte Sabahçı Kahvesi şarkılarını seslendirdi.

Melek Mosso; Haram Geceler, Kül Gibi ve Çare Gelmez şarkıları ile hayranlarına duygusal anlar yaşatırken dansları, sahne şovu ve bitmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konsere imza attı.

Tüm günün orman havasında keyifle geçmesi için kapılarını 15.00’te açan YBY Woods konserden önce eğlenceli aktiviteler de düzenledi.

Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz konser deneyimleri yaratmaya devam ediyor.