  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. Melek Mosso’dan YBY Woods’ta Unutulmayacak Konser

Melek Mosso’dan YBY Woods’ta Unutulmayacak Konser

Yayınlanma:
Melek Mosso’dan YBY Woods’ta Unutulmayacak Konser
YBY Woods, 6 Ekim Cuma akşamı Melek Mosso’yu İstanbul’un en büyük sahnesinde ağırladı. Kemerburgaz Kent Ormanı’nın kalbinde hayranları ile buluşan Melek Mosso; şarkıları, sahne performansı ve enerjisiyle unutulmayacak bir konsere imza attı. Herkes tarafından çok sevilen Keklik Gibi şarkısını kadınlar için seslendiren Melek Mosso’ya hayranları konser boyunca coşkuyla eşlik etti.

Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, sevilen şarkıcı Melek Mosso’yu İstanbul’un en büyük sahnesinde ağırladı.

İnsanlar isimli şarkıyla sahneye çıkan Melek Mosso; Yıllar Affetmez, Vursalar Ölemem, Doğum Günü adlı parçalarının yanı sıra kadınlara armağan ettiği Keklik Gibi ve gökyüzünü aydınlatan telefon ışıkları altında hayranları ile birlikte Sabahçı Kahvesi şarkılarını seslendirdi.

Melek Mosso; Haram Geceler, Kül Gibi ve Çare Gelmez şarkıları ile hayranlarına duygusal anlar yaşatırken dansları, sahne şovu ve bitmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konsere imza attı.

Tüm günün orman havasında keyifle geçmesi için kapılarını 15.00’te açan YBY Woods konserden önce eğlenceli aktiviteler de düzenledi.

Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz konser deneyimleri yaratmaya devam ediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
Adnan Fırat’tan yeni hitler yolda!
Adnan Fırat’tan yeni hitler yolda!
Kanser olduğunu nişanlısından gizlemiş!
Kanser olduğunu nişanlısından gizlemiş!
İstiklal Mücadelesinin Kahraman Kadınları Beyaz Perdede
İstiklal Mücadelesinin Kahraman Kadınları Beyaz Perdede
İBB Şehir Tiyatroları'na 4 ödül
İBB Şehir Tiyatroları'na 4 ödül
Konserler, sergiler İstanbul'u renklendiriyor
Konserler, sergiler İstanbul'u renklendiriyor
Renkli Anadolu Sergisi, Ara Güler Müzesi’nde
Renkli Anadolu Sergisi, Ara Güler Müzesi’nde
Orka Orkestrası’na Sezen Aksu desteği
Orka Orkestrası’na Sezen Aksu desteği
11.Uluslararası Antakya Film Festivali’nin Basın Toplantısı Gerçekleşti
11.Uluslararası Antakya Film Festivali’nin Basın Toplantısı Gerçekleşti