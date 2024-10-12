Mektubun Yeniden Doğuşu: 'Konuşan Mektuplar' Projesi

· Birçok insan mektubun sadece bir iletişim aracı olduğunu düşünse de, sizin projeniz bunun ötesine geçiyor. "Konuşan Mektuplar" Ustalardan Gençlere Mesajlar projesinin arka planında yatan fikir nedir?

Betül Ketenci: Mektup, insanlık tarihinin en eski iletişim araçlarından biridir ve zamanla birçok kültürde farklı formlar almıştır. Ancak dijital iletişimin yükselişiyle mektup, kaybolmaya yüz tutmuştur. "Konuşan Mektuplar" Ustalardan Gençlere Mesajlar projesi, bu eşsiz geleneği yeniden canlandırmayı ve ustaların tecrübelerini genç nesillere aktarmayı hedeflemektedir. Amacımız, yazılı iletişimin derinliğini ve samimiyetini gençlere hatırlatarak, onların hayal dünyalarını genişletmektir.

Günsu Saraçoğlu, Betül Ketenci

· Proje, gençler için nasıl bir mentorluk süreci sunuyor? Katılımcılar bu süreçten nasıl faydalanabiliyorlar?