Mektubun Yeniden Doğuşu: 'Konuşan Mektuplar' Projesi
1 Ekim tarihlerinde Liv Hospital Ulus’ta lansmanı gerçekleştirilen “Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar” projesinin yöneticileri Günsu Saraçoğlu ve Betül Ketenci ile projenin detayları hakkında YeniGün okuyucuları için bir röportaj gerçekleştirdik.
· Birçok insan mektubun sadece bir iletişim aracı olduğunu düşünse de, sizin projeniz bunun ötesine geçiyor. "Konuşan Mektuplar" Ustalardan Gençlere Mesajlar projesinin arka planında yatan fikir nedir?
Betül Ketenci: Mektup, insanlık tarihinin en eski iletişim araçlarından biridir ve zamanla birçok kültürde farklı formlar almıştır. Ancak dijital iletişimin yükselişiyle mektup, kaybolmaya yüz tutmuştur. "Konuşan Mektuplar" Ustalardan Gençlere Mesajlar projesi, bu eşsiz geleneği yeniden canlandırmayı ve ustaların tecrübelerini genç nesillere aktarmayı hedeflemektedir. Amacımız, yazılı iletişimin derinliğini ve samimiyetini gençlere hatırlatarak, onların hayal dünyalarını genişletmektir.
Günsu Saraçoğlu, Betül Ketenci
· Proje, gençler için nasıl bir mentorluk süreci sunuyor? Katılımcılar bu süreçten nasıl faydalanabiliyorlar?
Günsu Saraçoğlu: Projemiz, ustaların yazdığı mektupları seslendirmesiyle bir mentorluk sürecine dönüşmektedir. Gençler, bu mektuplar aracılığıyla ustaların hayatlarına ve deneyimlerine ulaşarak, kendi hedeflerini şekillendirmek için bir fırsatı buluyor. Bu süreç, onları sadece bilgilendirmekle kalmıyor, aynı zamanda cesaret ve ilham veriyor. Mektubun seslendirilişi, katılımcıların yazılı iletişim becerilerini geliştirmelerine de katkı sağlıyor.
· Projenizin toplumsal duyarlılığa katkısı hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
Betül Ketenci: Elbette! Projemizin önemli bir yönü, kitap satışlarından elde edilen gelirin işitme engelli çocukların eğitimi için kullanılacak olmasıdır. Bu çaba, sosyal sorumluluğumuzu gözler önüne seriyor ve toplumsal farkındalık yaratma potansiyeline sahip. Bu şekilde, sadece bir proje değil, aynı zamanda toplumsal bir değişim yaratmayı hedefleyen bir inisiyatif oluşturuyoruz. Konuşan Mektuplar, işitme engelli çocuklarımıza destek amacıyla Çocuk Eğitim Derneği aracılığıyla kaynak olarak aktarılacaktır.
(Soldan sağa) Aliye Karatepe, Monik İpekel, Betül Ketenci, Esra Tunca,
Meri İstiroti, Günsu Saraçoğlu, Seha Dosdoğru
· Proje, birçok saygın kişi ve kurum tarafından destekleniyor. Bu desteğin projenize etkisi nedir?
Günsu Saraçoğlu: “Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar” projesi; Monik İpekel, Seha Dosdoğru, Bülent Ketenci, İstanbul Lale Vakfı, Liv Hospital, Evrim Sanat Galerisi, Doğru Adımlar Danışmanlık, Aydın Boru, mikado Dijital İletişim Ajansı ve Kültürlü Gençlik Derneği gibi saygın isimler ve kurumlar tarafından destekleniyor. Destekçilerimiz olan kurumlar ve kişilerin her biri, projeyi daha güçlü kılan unsurlar. Onların katkılarıyla, projenin kapsamı genişliyor ve ulaşılması gereken kitlelere daha etkili bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bu sayede, daha geniş bir sosyal etki yaratmayı umuyoruz.
· Son olarak, projenin geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz?
Betül Ketenci: Projemiz, yalnızca geçmişle günümüz arasında bir köprü kurmakla kalmıyor; aynı zamanda gençlerin bilinçli ve aydınlık bireyler olmalarını sağlayacak bir yol sunuyor. Önümüzdeki dönemlerde, farklı etkinlikler ve sergilerle projeyi destekleyerek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Umuyorum ki, kaybolmaya yüz tutan bu gelenek, gençlerle birlikte yeniden hayat bulacaktır.
· Değerli bilgileriniz için teşekkür ederim. “Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar” projesinin başarıyla devam etmesini dilerim.
Biz de teşekkür ederiz. Bu yolculukta destek olan herkese içtenlikle minnettarız.