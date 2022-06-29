Mehteran Birliği Topkapı Sarayı'nda konser verdi

Topkapı Sarayı Babüssaade Kapısı önündeki mehteran konserine yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

Mehteran Birliği, konserde "Ceddin Deden", "Plevne Marşı", "Genç Osman" ve "Fetih Marşı"nın da aralarında olduğu isimli marşları seslendirdi.

Konserler, yaz boyunca her hafta salı 11.00'de Dolmabahçe Sarayı'nda, çarşamba 11.00'de Topkapı Sarayı'nda devam edecek.