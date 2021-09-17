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Mehmet Bulun’dan hüzünlü bir aşk hikayesi

Küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan ve eğitimini bu yönde tamamlayıp zaman içerisinde eğitmen kimliğinin yanına sanatçı kimliğini de ekleyen Mehmet Bulun, ilk teklisi “Hüzünler”i müzikseverlerin beğenisine sunmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Mehmet Bulun’dan hüzünlü bir aşk hikayesi

Sözü ve müziği genç sanatçının kendisine ait olan şarkının iddialı aranjesinde ise Mehmet Bulun’a Emrah Demiralp eşlik etti.

Hiç bitmeyecekmiş gibi başlayan bir aşk hikayesine eşlik eden ayrılığın neticesinde kaleme alınan Hüzünler, aşk acısının verdiği o derin hüznü dinleyicisinin kalbinde hissettirecek.

İstanbul'un gözde semtlerinde çekilen klibin yönetmenliğini Olcay Dülger üstlenirken projeye ait fotoğraflar ise Uskan Uludoğan imzası taşıyor.

Mehmet Bulun’un yeni şarkısı “Hüzünler”, MB Müzik imzasıyla tüm dijital platformlarda ve klibi Mehmet Bulun Vevo kanalında yayında!

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Bulun
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