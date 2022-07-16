Medeniyetler Korosu'nun ezgileri tarihi mekanlarda yankılanacak
Semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Medeniyetler Korosu, Türkiye turnesi kapsamında tarihi mekanlarda konser vermeye hazırlanıyor.
KÜLTÜR-SANAT 16.07.2022, 20:24
Türkiye'nin pek çok şehrinde düzenlenen yaz konserleriyle hayranlarıyla buluşan koro, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tarihi mekanlarda vereceği konserlerin hazırlıklarını sürdürüyor.
Seslendirdiği Türkçe, Arapça, Fransızca, Almanca, İngilizce, Zazaca, Romanca, Azerice, Ermenice, Çerkezce başta olmak üzere 14 dilde ilahi ve türkülerle birlikte yaşama kültürünü anlatan koro, 23 Temmuz'da Van'da, 30 Temmuz'da Şırnak'ta müzikseverlerle buluşacak.
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