Medeniyetler Korosu'nun ezgileri tarihi mekanlarda yankılanacak

Türkiye'nin pek çok şehrinde düzenlenen yaz konserleriyle hayranlarıyla buluşan koro, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tarihi mekanlarda vereceği konserlerin hazırlıklarını sürdürüyor.

Seslendirdiği Türkçe, Arapça, Fransızca, Almanca, İngilizce, Zazaca, Romanca, Azerice, Ermenice, Çerkezce başta olmak üzere 14 dilde ilahi ve türkülerle birlikte yaşama kültürünü anlatan koro, 23 Temmuz'da Van'da, 30 Temmuz'da Şırnak'ta müzikseverlerle buluşacak.