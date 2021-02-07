'Medeniyetler beşiği'nin, 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle bilinirliği arttı

Türkiye'nin kültürel değerlerinin dünya çapında öne çıkarılması amacıyla başlatılan uygulama kapsamında 2020'nin, 12 Şubat 2020'de Patara Yılı ilan edilmesiyle, gözler Anadolu kültür varlığı antik kente çevrildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle Patara tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıtım çalışmalarına yerel yönetimlerle Antalya Tanıtım Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da tedavileri tamamlanan nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaları Patara kumsalından denize bırakıp, antik kenti ziyaret ederek Patara'nın tanıtımına katkı sundu.

"Patara Yılı" dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra birçok Antalyalı da daha önce görme fırsatı bulamadığı antik kenti ziyaret etti.

"Sadece Patara değil, civarındaki yatırımlar da arttı"

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, , 2020'nin "Patara Yılı" ilan edilmesinin antik kentin ve ilçenin tanıtımına önemli katkıları olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle "2020 Patara Yılı" kapsamında temmuza kadar fazla etkinlik yapamadıklarına değinen Ulutaş, "Turizm hareketinin başlamasıyla ilçemizle birlikte Patara'ya gelen ziyaretçi sayısında ciddi oranda artış yaşandı. Bu vesileyle sadece Patara değil, civarındaki yatırımlar da arttı. Patara'da yapılan çalışmalar ülke ve bölge turizmine katkı yapacak. 2020'de salgın nedeniyle istediğimiz düzeyde tanıtım çalışmaları yapamadık." diye konuştu.

"Çok güzel paketlenmiş bir ürün ortaya çıktı"

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege de salgına rağmen Patara'nın çok arka planda kalmadığını, kazı çalışmalarında çok büyük bir ilerleme sağlandığını dile getirdi.

Antik kentin restorasyonuna ilişkin de güzel işler yapıldığını anlatan Ege, "Yaklaşık 32 yıldır devam eden kazılarda, son bir yılda ciddi mesafe alındığını görüyoruz. Özellikle gece ışıklandırılmış hali rüya gibi oldu. Bunların yanında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bizlerin yaptığı tanıtım ve promosyon çalışmaları çok etkili oldu." dedi.

Tarihi alana karşılama ünitesi yapıldığına işaret eden Ege, bu ünitenin UNESCO'nun kalıcı miras listesine girebilmek için en önemli unsurlardan birisi olduğunu vurguladı.