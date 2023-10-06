Maya Perest’ten Üç Çiçek ile iddialı dönüş

Sözleri Dündar Hızal, altyapısı Okan Kaya ve Bahri Kaan Beşik’e ait olan “Üç Çiçek”, sanatçının müzikal kariyerindeki yen bir dönemi yansıtıyor. Altyapısının değişikliği ve

elektronik elementleri ile dikkat çeken Üç Çiçek, Perest'in Okan Kaya ve Bahri Kaan Beşik ile birlikte ilk projesi olma özelliğine sahip. Tarzının yeniliği ve farklılığı bu yeni iş birliğinden geliyor.

Yeni teklinin tanıdık sözleri ve Maya Perest dünyasına yakın oluşu ise Dündar Hızal'ın besteye damgasını vuran sözleri yazması nedeniyle hissediliyor. Şarkının yaratım sürecinde tıpkı "Yok Bana Bu Cihanda"da olduğu gibi türkü formundan beslenen Perest-Hızal ikilisi, bir kez daha dinleyiciye hem tanıdık hem de yeni gelen bir müzik sunuyor.