Mavi Marmara saldırısını anlatan 'Sinyal' Almanya'dan ödül aldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Mavi Marmara yılı ilan edilen 2020 yılına özel hazırlanan yapım, Mavi Marmara Gemisi'nde 11 yıl önce yaşananları gerçek görüntülerle birlikte beyaz perdeye aktardı.

Film daha önce de Kazakistan, İtalya, Kanada, Romanya, Hindistan ve Mısır'da festival seçkilerinde gösterilerek izleyiciyle buluştu.

Çekimleri Şubat 2020'de tamamlanan filme ilişkin açıklamada bulunan yönetmen Recep Köse, geçen sene 31 Mayıs'ta çevrim içi galada seyirciyle buluşan filmin festival yolculuğunun bir yıldır yurt dışında sürdüğünü söyledi.

Aynı zamanda Mavi Marmara katılımcısı da olan Köse, "Mavi Marmara gemisindeki herkes gibi benim de bir gayem vardı. Amacımız Filistin'in sesini dünyaya duyurmak ve İsrail'in zalimliğini dünyaya göstermekti. Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak istiyorduk. Sinyal kısa filmini çekmek Rumman Yapım olarak aslında bizim yıllardır hayalimizde olan bir projeydi. Mavi Marmara'nın 10. yılında hayata geçirmek nasip oldu." değerlendirmesinde bulundu.