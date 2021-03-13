'Mavi çığlık' fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu

Atilla Alp Bölükbaşı'nın Kozyatağı Bakraç Sanat Galerisi'nde izlenime sunulan 47. kişisel fotoğraf sergisi olan "Mavi Çığlık", her biri kendine özgü hikaye içeren 47 fotoğraftan oluşuyor.

Bölükbaşı'nın "Mavi gökyüzünün gölgelediği denizlerin renklere yansıyan çığlıkları" olarak tanımladığı sergide farklı zaman dilimlerinde çekilmiş, balıkçıların yaşam mücadelesini ve deniz canlılarını anlatan fotoğraflar bulunuyor.

"Mavi çığlık aslında benim de çığlığımdır"

Sergi açılışında konuşan Bölükbaşı, denizin var ettiği yaşamların her zaman ilgisini çektiğini söyledi.

"Mavi çığlık" metaforunun kendisi için özel bir yere sahip olduğunu anlatan Bölükbaşı, "Her ışık ve zaman içimde titreyen bir heyecandır. Fotoğraf, hele deniz ve kayıklar, içime çektiğim deniz kokusu, uykumu bölen renk çağrısı…Mavi Çığlık aslında benim de çığlığımdır. Bu sergi mavi çığlığa can veren serüveni anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Bölükbaşı, denizin oluşturduğu yaşam alanlarının özel hikayeler barındırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Motorların sesi, ağa takılan balıklar, limanlarda sabahın ilk saatlerinde yaşama gülen balıkçılar her gün ayrı bir hikaye yazarlar ve bizler onların hikayelerini sadece kareleriz. Deniz yaşamının özel atmosferini yansıtmak için ben de yıllarca süren bir emek verdim aslında. Her fotoğrafta farklı bir emek vardır. Heyecan renklere farklı bir hikaye yükler. "

Sergi, 2 Nisan'a kadar görülebilecek.