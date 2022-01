Masumiyete davet eden kitap; Kelebek Kayalığı

Çocukların hayaller ve umutlarla örülü dünyalarında gezindikçe, siz de ister istemez kendi çocukluğunuzun nostaljisine esir düşüyorsunuz ve büyümüş olmak size her zamankinden zor gelmeye başlıyor. Buna rağmen okuyacağınız her öykü ruhunuzda ayrı bir tat bırakıyor, her öykü sizi çaresizce gülümsetiyor. Kelebek Kayalığı kırılgan ama sınır tanımaz bir dünyanın kapılarını aralıyor. Kitap bittiğinde de küçücük, mütevazi bir öykünün içine nelerin sığabildiğini görünce şaşkınlığınıza yenik düşüyorsunuz. Derya Berrak’ın “Kelebek Kayalığı” adlı kitabı, ikinci baskısı ile kitapçılarda yerini aldı.