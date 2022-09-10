Masumiyet Müzesine 6 yeni eser eklendi

Kitabın 33, 61, 62, 75, 76 ve 77. bölümlerini ifade eden yeni eserler, 5 aylık çalışmanın sonunda tamamlandı.

Pamuk, müzenin açılışının 10. yılı dolayısıyla hazırlanan eserlere ilişkin düzenlenen toplantıda, Masumiyet Müzesi'nin aynı isimli romanıyla ilgili olduğunu belirterek, "Müzede, romandaki kahramanların kullandığı eşyalar, resimler, hayaller ya da onların havasını gösteren şeyler sergileniyor." dedi.

Müzeyi kurmaya, 17-18 yıl önce henüz romanı yazarken karar verdiğini dile getiren Pamuk, kitaptaki her bölüme özel bir eser hazırlandığına işaret etti.