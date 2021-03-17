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Mass yeni şarkısı Otabanı Yak

Mass yeni şarkısı Otabanı Yak ile rap müziğinin isimlerinden tam not aldı.

Mass yeni şarkısı Otabanı Yak

Genç rapçi  Mass yeni single çalışması  ‘’ Otabanı Yak’ı   Cold Deck Records etiketiyle dijital platformlarda çıkardı.Rap müziğinin isimlerinden ilk dinlemede  tam not alan Mass yeni şarkısı ‘’Otabanı Yak’’ ile ilk günden  rap dinleyicisinin de beğenisini kazandı.

Uzun zamandır yaptığı rap  şarkılarıyla geniş bir kitleye ulaşan Mass ‘ın Otabanı Yak isimli şarkısının  söz ve vokali kendisine ait. Beat ‘ler Berk Sezgi, mix Kupa A. imzası taşıyor.

Video klip ; İzmir ‘de şarkıya uyumlu fotoların yer aldığı  Otaban ‘da Doğan Nalcıer yönetmenliğinde ,Kerem Emre Kopuz kurgu &vfx  ‘ i ile tamamlandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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