Genç rapçi Mass yeni single çalışması ‘’ Otabanı Yak’ı Cold Deck Records etiketiyle dijital platformlarda çıkardı.Rap müziğinin isimlerinden ilk dinlemede tam not alan Mass yeni şarkısı ‘’Otabanı Yak’’ ile ilk günden rap dinleyicisinin de beğenisini kazandı.
Uzun zamandır yaptığı rap şarkılarıyla geniş bir kitleye ulaşan Mass ‘ın Otabanı Yak isimli şarkısının söz ve vokali kendisine ait. Beat ‘ler Berk Sezgi, mix Kupa A. imzası taşıyor.
Video klip ; İzmir ‘de şarkıya uyumlu fotoların yer aldığı Otaban ‘da Doğan Nalcıer yönetmenliğinde ,Kerem Emre Kopuz kurgu &vfx ‘ i ile tamamlandı.
YENİGÜN HABER MERKEZİ