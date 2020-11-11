Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs salgın survivor
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 693 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 2...
2021 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi
2021 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı'...
Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamak
Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar...
Biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız
Biz ne Biden şakşakçısıyız ne...
Düzce depreminin üzerinden 21 yıl geçti
Düzce depreminin üzerinden 21 yıl...

"MARTIN BECK" SERİSİNİN SEKİZİNCİ KİTABI “KİLİTLİ ODA” YAYIMLANDI

Modern polisiye edebiyatının mihenk taşlarından olan İsveçli yazarlar Maj Sjöwall ve Per Wahlöö’nün 1960 ve 70’lerde yazdıkları on kitaptan oluşan Martin Beck efsanesi Ayrıksı Kitap’tan yayımlanmaya devam ediyor.

"MARTIN BECK" SERİSİNİN SEKİZİNCİ KİTABI “KİLİTLİ ODA” YAYIMLANDI

Şehrin bir yakasında bir kadın bir banka soyar. Başka bir yakasında ise, kilitli bir odada tam kalbinden vurulmuş bir ceset bulunur. Ancak görünürde hiç silah yoktur. Ruhsuz bir evliliğin bitişi ve neredeyse onun canını alacak bir kurşun yarasının acısıyla yorgun düşen Martin Beck ise bezgin ruh halinden kurtulmak için kendini bu iki olay arasındaki gizemi çözmeye verecektir. Martin Beck'in yeni macerasının anlatıldığı serinin bu kitabında da polisiyeseverleri koşuşturma ve takip dolu bir cinayet soruşturması bekliyor.

Modern toplumun ekşi dokusuna ayna tutarken tüm dünyada sayısız polisiye yazarına da esin kaynağı olan serinin sekizinci kitabı “Kilitli Oda” okuyucusuyla buluştu. Polisiyeseverleri yeni ve zorlu bir maceranın beklediği bu kitapta şehrin bir yakasında soyulan banka ile diğer yakasında kilitli bir odada tam kalbinden vurulmuş ceset arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışacak Başkomiser Martin Beck'in macerasını çok seveceksiniz.

Edip Cansever’in, "Biz aykırıya, ayrıntıya, ayrıksıya, azınlığa tutkunuz," dizelerinden esinlenen yayın çizgisiyle yayın hayatına adım atan Ayrıksı Kitap, kitap türlerinde de ayrıksılık gösteriyor. Gülen Polis kitabının ayrıksı türü, "Bana öyle bir kitap verin ki başkahramanıyla birlikte olay çözelim," olarak belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Maj SjöwallPer WahlööMartin BeckKitapKİLİTLİ ODAAyrıksı Kitap
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.