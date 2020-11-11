"MARTIN BECK" SERİSİNİN SEKİZİNCİ KİTABI “KİLİTLİ ODA” YAYIMLANDI

Şehrin bir yakasında bir kadın bir banka soyar. Başka bir yakasında ise, kilitli bir odada tam kalbinden vurulmuş bir ceset bulunur. Ancak görünürde hiç silah yoktur. Ruhsuz bir evliliğin bitişi ve neredeyse onun canını alacak bir kurşun yarasının acısıyla yorgun düşen Martin Beck ise bezgin ruh halinden kurtulmak için kendini bu iki olay arasındaki gizemi çözmeye verecektir. Martin Beck'in yeni macerasının anlatıldığı serinin bu kitabında da polisiyeseverleri koşuşturma ve takip dolu bir cinayet soruşturması bekliyor.

Modern toplumun ekşi dokusuna ayna tutarken tüm dünyada sayısız polisiye yazarına da esin kaynağı olan serinin sekizinci kitabı “Kilitli Oda” okuyucusuyla buluştu. Polisiyeseverleri yeni ve zorlu bir maceranın beklediği bu kitapta şehrin bir yakasında soyulan banka ile diğer yakasında kilitli bir odada tam kalbinden vurulmuş ceset arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışacak Başkomiser Martin Beck'in macerasını çok seveceksiniz.

Edip Cansever’in, "Biz aykırıya, ayrıntıya, ayrıksıya, azınlığa tutkunuz," dizelerinden esinlenen yayın çizgisiyle yayın hayatına adım atan Ayrıksı Kitap, kitap türlerinde de ayrıksılık gösteriyor. Gülen Polis kitabının ayrıksı türü, "Bana öyle bir kitap verin ki başkahramanıyla birlikte olay çözelim," olarak belirtiliyor.