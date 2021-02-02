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Marmara Denizi'nde keşfedilen batık Kibatos Kalesi'nin şifreleri çözülüyor

Altınova ilçesinde denizin yaklaşık 3 metre derinliğinde yer alan yapıya dair Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle başlatılan "Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması" kapsamında önemli bilgilere ulaşıldı.

Marmara Denizi'nde keşfedilen batık Kibatos Kalesi'nin şifreleri çözülüyor

Marmara Denizi'nde 2019'da yaklaşık 3 metre derinlikte tespit edilen, Bizans döneminin önemli yapılarından Kibatos Kalesi'nin geçmişi, araştırmalarla gün yüzüne çıkarılıyor.

Yalova'nın Altınova ilçesi Hersek bölgesinde Bizans döneminde inşa edildiği bilinen, depremler nedeniyle su altında kaldığı tahmin edilen kaleyle ilgili "Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması" sürdürülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Türk Tarih Kurumunun desteği ve Altınova Belediyesinin sponsorluğunda Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Sualtı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gündüz başkanlığındaki ekibin çalışmalarında önemli bulgulara ulaşıldı.

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