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Mark Guiliana 21 Ekim'de CRR'de!

Modern caz dünyasının marka ismi Amerikalı davulcu ve besteci Mark Guiliana, The Sound of Listening albümünün turnesi kapsamında, 21 Ekim Cuma akşamı, saat 20.00’de CRR Konser Salonu’nda konser verecek. Guiliana'ya konserde; kontrbasta Jasper Høiby, piyanoda Jason Lindner, saksafonda Jason Rigby eşlik edecek.

KÜLTÜR-SANAT 18.10.2022, 16:26
Mark Guiliana 21 Ekim'de CRR'de!

Günümüz caz sahnesinin en etkileyici isimlerinden kabul edilen Mark Guiliana uzun bir aradan sonra 21 Ekim’de İstanbullu cazseverlerle CRR’de buluşacak.

Guiliana davula getirdiği kavramsal yaklaşımlar ve rock, elektronik, caz gibi farklı türlerin ritimlerine olan teknik hakimiyeti ile genç yaşında dünyanın aranan davulcularından biri haline geldi. Modern Drummer, Jazz Times ve Down Beat gibi pek çok önemli mecra tarafından neslinin en iyisi olarak tanımlandı.  Aralarında Meshell Ndegeocello, Gretchen Parlato, Avishai Cohen, Matisyahu, Lionel Loueke, Now vs. Now, Dhafer Youssef gibi isimlerin bulunduğu onlarca müzisyen ve gruba hem kayıtlarda hem de turnelerde eşlik etti.

150, 120, 75 ve 40 TL üzerinden satışa sunulan konser biletleri CRR Konser Salonu Gişe ve Biletix’te.

#Mark Guiliana #crr #Modern caz
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