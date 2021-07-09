Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar erdoğandan şehit açıklaması sağlık hazar ergüçlü korona survivor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor, kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni yakında...
Marmara Denizi'nde toplanacak miktarda müsilaj olmadığı için dün de temizleme çalışması yapılmadı
Marmara Denizi'nde toplanacak miktarda müsilaj...
Diyarbakır Şehir Hastanemizin ihalesini bu ay gerçekleştiriyoruz
Diyarbakır Şehir Hastanemizin ihalesini bu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret...

Mardin'de Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin temeli atıldı

Mardin'de Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin temeli atıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin temeli törenle atıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, Artuklu Üniversitesi bünyesinde açılacak olan Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin temelinin atılması dolayısıyla düzenlenen törende, ilçenin eğitim dünyasını aydınlatacak bir eseri daha vatandaşlara kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

En büyük, anlamlı ve paha biçilmez yatırımın, eğitime yapılan yatırım olduğunu kaydeden Demirtaş, eğitimin etkisi gelecekte hissedilen, milletlerin istiklal ve istikbalini tayin eden yegane yatırım olduğunu belirtti.

Devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının her alanda olduğu gibi eğitim alanında da iş birliğini en üst düzeyde tutması gerektiğini ifade eden Demirtaş, "Eğitim altyapısının ve kalitesinin yükseltilmesi noktasında iş birliğine gitmelidir. Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliğimizin katkılarıyla yapılacak fakülte binamızın büyük anlam taşıdığına inanıyorum." dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da fakültenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Dünyanın geldiği noktada sanat ve tasarım nerdeyse üretimin en temel noktasına dönüşmüştür. Sanatsız ve tasarımsız bir kaliteden, üretimden bahsetmek neredeyse mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ise ilçeye bir fakülte kazandırılması hedefine ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Daha sonra fakülte binasının temeli atıldı.

Törene, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anahtar Kelimeler:
FakülteMardinMidyatTemel
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.