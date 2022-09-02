Manisa'da 656 yıllık Ulu Cami'de restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2018 yılında restorasyonuna başlanan caminin taşıyıcıları güçlendirildi, çatısı yenilendi, ahşap eserlerin bakımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Ağustos'ta Manisa'daki toplu açılış töreninde açılışını yaptığı eserlerin arasında yer alan ve kentin önemli turizm merkezlerinden olan Ulu Cami'de bugün ilk cuma namazı kılındı.

Kılınan namaz sonrası gazetecilere açıklama yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 4 yıllık bir çalışmanın sonucunda 6 milyon liranın üzerinde bir yatırımla caminin ihtişamına yakışır bir duruma getirildiğini belirtti.