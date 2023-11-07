maNga Adana Gençlik Festivali’nde sahne aldı

Aşık Veysel’in torunu Ezgi Arıkan ile yaptıkları ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ düeti ile gündeme gelen maNga, konserlerde sevenleriyle buluşuyor. Grup dün Adana Gençlik Festivali kapsamında sahne aldı. Adana Mavi Su Aquland’de 11 bin kişinin izlediği konser festivalin en kalabalık seyirciyle gerçekleşen etkinliği oldu.

Gençlerin izdihama neden olduğu konserde dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyleyen maNga’nın solisti Ferman Akgül grubun meşhur ‘Dünyanın Sonuna Doğmuşum’ parçasının nasıl yazıldığını anlattı. maNga konser sonunda Adana izleyicisine teşekkür etti.