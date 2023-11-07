Maltepe’nin ‘Altın Sesleri’ sahne aldı

Farklı meslek mensuplarından oluşan koro, emekli yarbay Zafer Karakütük’ün şefliğinde eserlerini icra etti. Koro konsere sözlerini Zafer Karakütük’ün, müziklerini Sami Yıldız’ın hazırladığı “Altın Yıllar” türküsüyle başladı. Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Erzincan, Sinop, Ankara, Şanlıurfa, Trabzon, Sivas, Çankırı, Bayburt, Yozgat, Diyarbakır yörelerinden türküler söyleyen koro performansıyla katılımcıların alkışlarını topladı. Soloda Sevim May, İnci Sınar, Enver Saral, Gülcan Işık ve Hayrettin Gündoğdu söylediği türküler ile beğeni kazandı.

‘MERKEZİ TÜM MALTEPELİLER’E TAVSİYE EDİYORUZ’

Konsere katılan Altın Yıllar Yaşam Merkezi üyesi, emekli öğretmen Zeynep Memiş, Maltepe Belediyesi’nin emekli ve 50 yaş üstü vatandaşlar ile hizmet verdiği Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Burada kara kalem, resim, örgü, koro çalışmaları, aerobik kursları düzenleniyor. Merkezin bahçesindeki hobi alanlarında her türlü istediğimiz sebze meyveyi yetiştiriyoruz. Çilek bahçemizde dört mevsim çileklerimiz oluyor. Altın Yıllar Korosu içimizden arkadaşlarımız. Onları severek dinliyoruz. Aklımıza gelen her şeyi isteyebiliyoruz. Belediye Başkanımız Ali Kılıç isteklerimiz doğrultusunda bize yardımcı oluyor. Buraya gelince bedenimize, ruhumuza canlılık geliyor. Arkadaşlıklar kuruyoruz. Beş yıldır buraya geliyorum. Buraya gelemediğim günler evde sıkılıyorum. Belediye Başkanı Ali Kılıç’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Burayı tüm Maltepelilere tavsiye ediyoruz. Gelsinler. Mutlu olacaklarına eminiz.” dedi. Maltepe Belediyesi’nce ilçedeki 50 yaş üstü vatandaşlar için hizmet veren merkezdeki çalışmalara katılmak için 444 17 06 numaralı telefondan Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alınabilir.