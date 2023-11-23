Maltepe’de Cumhuriyet’in 100.yılına özel iki sergi açıldı

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrenci ve mezunlarının, “100. Yılında Cumhuriyet’in Yüzleri Ekslibris Sergisi” projesinin altıncısı Galeri A+B Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, 100 adet ekslibris tasarımıyla, Cumhuriyet tarihine alanlarında iz bırakmış yüz ismin sanat ve tasarım yoluyla hatırlanması, anılması ve tanıtılması amaçlandı. Sergi 27 Kasım’a dek sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

CUMHURİYET TEMALI KIRKPARE ESERLER SUNULDU

Tekstil Sanatları Derneği’nin “Cumhuriyet’in 100.Yılında Kırkpare/Patchwork” sergisi ise dün düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Sergide el işçiliğiyle hazırlanan, cumhuriyet değerlerini yansıtan çalışmalar yer aldı. Serginin girişine asılan, Anıtkabir’de ve çeşitli yerlerde sergilenen, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kırkyamayla hazırlanan portresi sanatseverlerin büyük ilgisini ve beğenisini topladı. Sergi 27 Kasım’a dek Galeri Maltepe’de ziyaret edilebilir.