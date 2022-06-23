Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti sürüyor
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 2020'den bu yana Malazgirt ilçesinde yürütülen kazı ve jeofizik çalışmalarının bu yılki bölümü başladı.
Sultan Alparslan'ın kazandığı zaferle Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Muş'un Malazgirt ilçesinde 10 üniversiteden bir araya gelen 30 akademisyen, 1071'deki Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanı belirlemeye çalışıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müze Müdürlüğü, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle 2020'de hayata geçirilen "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma" projesi kapsamında başlatılan kazı çalışmalarının bu yılki bölümü başladı.
Alanında uzman akademisyenler, ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Afşin Mahallesi'nde toplu mezarların bulunduğu değerlendirilen alanda, teknik ekipman ve cihazlarla jeofizik çalışması yaptı.
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