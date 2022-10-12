Magnezyumun yararını keşfetmenin özü bu kitapta!

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, magnezyum yaşamın başlangıcından bu yana insan metabolizmasının evrimleşme süreçlerinde kritik rol oynayan, vücutta 800’den fazla biyokimyasal reaksiyon için ihtiyaç duyulan, yüzlerce enzim sürecinde yer alan, tüm hücrelerin üretiminde ve çalışmasında etkili olan son derece önemli bir mineral olarak biliniyor. Yapılan araştırmalara göre günlük hayatta yaşadığınız pek çok fiziksel ve zihinsel sağlık sorununun altında magnezyum eksikliği yatıyor. Sebebini ise Dr. Elif Pahsa, “Yaşamın Anahtar Minerali Magnezyum” kitabında açıklıyor.

Vücuttaki magnezyumun yarısından fazlası kemik dokusunda bulunuyor. Geri kalanı ise sıvılar, kan ve kas dokusu dahil olmak üzere vücuda dağılıyor. Yani magnezyum vücudun her yerinde yer alıyor. “Yaşamın Anahtar Minerali Magnezyum” kitabında Dr. Elif Pahsa hakkında çok az şey bildiğimiz ve bu yüzden de yeterince önemsemediğimiz; vücudumuzun olmazsa olmazı, yaşam minerali magnezyum ile tanıştırıyor ve onu tanırken sağlıklı bir yaşam için bedenimizi dinlemeye ve semptomlarla bize ne anlatmaya çalıştığına dikkat çekiyor.

DR. ELİF PAHSA KİMDİR?

1970 yılında İstanbul’da doğdu. 1994 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Ağrı, Eskişehir, İzmir ve İstanbul’da Aile Hekimi olarak çeşitli devlet kurumlarında görev aldı. 2005 yılında aldığı Medikal Estetik Uygulamaları eğitimi ile sağlıklı yaşam ve beslenme konularına ilgi duymaya başladı. 2008 yılından itibaren ilaç sektörüne geçiş yaparak sektörü tanıma ve değerlendirme şansı buldu. 2015 yılından itibaren odağını hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam ve doğru beslenme konularına çevirdi. Tıpta bütüncül yaklaşım ilkesiyle hareket ederek hastalıklardan korunma, doğru beslenmenin sağlığa katkısı, kronik hastalıklarda kök nedenlerin tedavisi, besin desteklerinin önemi, fitoterapi uygulamaları konularında çalışmalar yapan Dr. Elif Pahsa, evli ve bir çocuk annesidir.

Hayykitap’tan Yayımlanan Kitapları; Yaşamın Anahtar Minerali Magnezyum, Ekim 2022